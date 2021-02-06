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В выходные на севере Казахстана ожидается резкое ухудшение погоды

05.02.2021 18388
Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" сообщил о резком изменении погоды в РК с 6 по 8 февраля, передает Kazakhstan Today.
 
По информации синоптиков, очередной активный циклон из районов Атлантики будет определять погоду на большей части Казахстана. В северной половине страны ожидается ухудшение погоды с осадками (дождь, снег) и низовой метелью. Гололед и туман будут наблюдаться по всей республике. 
 
К концу периода южная половина Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с центром над Туркменистаном. Быстрая смена атмосферных процессов вызовет колебание температурного фона по всей республике. 
 

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