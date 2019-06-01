Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - В выходные синоптики обещают дожди с грозами и град в большинстве регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

1-3 июня 2019 года c прохождением атмосферных фронтов местами кратковременные дожди с грозами, град и шквалистое усиление ветра предполагаются в большинстве областей Казахстана, сообщили в "Казгидромете".

Температура воздуха незначительно понизится и будет близкой к средним многолетним значениям. Но в западных областях, где погода ожидается преимущественно без осадков, температура будет выше климатической нормы на 3-6 градусов Цельсия.

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