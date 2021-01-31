В выходные в ряде областей РК ожидаются дождь, снег, гололед и усиление ветра

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 30 января - 1 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Фронтальные разделы будут оказывать свое влияние на северо-западные, западные и южные регионы республики. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, а также усиление ветра. На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике будут наблюдаться туманы", - сообщили синоптики.

По их информации, сегодня, 30 января, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного давления - сохранится погода преимущественно без осадков.

На западные регионы РК продолжит оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, местами пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - уточнили в "Казгидромете".

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью - гололед, усиление ветра 16 метров в секунду. В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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