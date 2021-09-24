В выходные в связи с проведением Алматы марафона перекроют ряд дорог

Фото: Алматы марафон

АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В выходные в связи с проведением Алматы марафона перекроют дороги в местах прохождения дистанций соревнования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оргкомитет бегового соревнования Алматы марафон информирует жителей южной столицы о частичном перекрытии дорог в день соревнования.

С 06.00 25 сентября по 18.00 26 сентября будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться", - сообщили организаторы мероприятия.

Старт и финиш марафона будет на Площади Республики, поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 06.00 25 сентября до 18.00 26 сентября.

26 сентября:

Движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 04.30 до 12.00.

Движение по проспекту Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до проспекта Достык будет полностью перекрыто с 04.30 до 09.30 в день мероприятия.

Движение по проспекту Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина будет частично перекрыто с 04.30 до 12.00, южная сторона улицы будет открыта для автотранспорта.

Движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Шашкина до улицы Саина будет частично перекрыто с 04.30 до 13.30, южная сторона дороги будет открыта для автотранспорта.

Движение по улице Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая будет частично перекрыто с 04.30 до 13.30, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова будет частично перекрыто с 04.30 до 14.00, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по улице Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 04.30 до 14.00.

Движение по улице Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова будет полностью перекрыто с 04.30 до 10.35.

Движение по улице Сатпаева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан будет полностью перекрыто с 04.30 до 14.00.

Движение по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 04.30 до 10.35.

Движение по улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова будет полностью перекрыто с 04.30 до 10.35.

Движение по улице Шашкина от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева будет полностью перекрыто с 04.30 до 10.35.

Рекомендуемый маршрут для проезда к Площади Республики на автотранспорте:

1. По улице Желтоксан на юг до улицы Сатпаева.

2. По улице Сатпаева на запад до улицы Назарбаева.

3. По проспекту Назарбаева на юг до улицы Сатпаева.

4. По южной стороне проспекта Аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до площади.

5. По проспекту Абая на запад до улицы Желтоксан.

6. По улице Шевченко и Курмангазы до улицы Желтоксан.

7. На метро до станции "Абай".

Напомним, что 26 сентября пройдет десятый юбилейный Алматы марафон. Для любителей бега предоставлены следующие дистанции: 10 километров, 21,1 километра, 42,2 километра, командная эстафета Экиден, 10 километров скандинавская ходьба. Возраст участников: на дистанции 10 километров и 10 километров скандинавская ходьба - от 15 лет, на дистанции 21,1 километра и 42,2 километра - от 18 лет, командная эстафета Экиден - от 16 лет.

Время старта:

07.30 - старт дистанции 42,2 километра, Экиден;

07.40 - старт дистанции 21,1 километра;

07.55 - старт дистанции 10 километров;

08.10 - старт дистанции 10 километров скандинавская ходьба.

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