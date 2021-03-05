В Западно-Казахстанском областном филиале "Казпочты" расследуют пропажу денег со счетов клиентов

Уральск. 4 марта. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанском областном филиале АО "Казпочта" расследуют пропажу денег со счетов клиентов, передает Kazakhstan Today.

АО "Казпочта" подтверждает факт совершения неправомерных действий по счетам клиентов в Западно-Казахстанском областном филиале АО "Казпочта". Данный факт выявлен во время проведения внутренней ревизии. В отношении виновных работников материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер", - сообщили в пресс-службе АО "Казпочта".

В настоящий момент также по данному факту проводится внутреннее служебное расследование.

В случае подтверждения фактов недостачи денег на счетах клиентов, данные средства будут полностью возмещены со стороны АО "Казпочта". О результатах проверки дополнительно сообщим", - отметили в компании.

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