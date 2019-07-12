В Западно-Казахстанской области в пятницу ожидается град

"На 82 объектах, нуждающихся в капитальном ремонте, идут демонтаж и монтаж кровли. В 50 домах, где достаточно текущего ремонта, - установка пластиковых окон. Работы в 12 домах, требующих капитального ремонта, уже завершены. В очереди на восстановительные работы еще 365 домов"