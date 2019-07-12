Уральск. 11 июля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области в пятницу ожидается град, передает Kazakhstan Today.
"12 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, в Уральске днем 12 июля ожидается гроза. Ветер северный порывы 18 метров в секунду.
Вероятность шторма составляет 90-95%.
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