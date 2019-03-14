В Западном Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Уральск. 13 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
14 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер северный 17-22 метра в секунду. В Уральске 14 марта ожидаются туман, гололед, днем ветер северный 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
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