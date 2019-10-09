В Западном Казахстане руководящие сотрудники воинской части осуждены за получение взятки

Уральск. 8 октября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области заместитель командира части по тылу РГУ "Воинская часть 5517" Национальной гвардии РК и начальник отдела вещевой службы РГУ осуждены за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя командира части по тылу РГУ "Воинская часть 5517" Национальной гвардии РК майора Омарова Ж.М. и начальника отдела вещевой службы указанного РГУ лейтенанта Кыдырова Т.Б. по факту получения взятки. Они подозревались в получении взятки в виде денег в сумме 300 тыс. тенге от директора частной компании, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство", - сообщает Агентство по противодействию коррупции.

7 октября приговором военного суда Актюбинского гарнизона Омаров признан виновным в получении взятки и осужден к лишению свободы сроком на 7 лет 2 месяца, Кыдыров приговорен к наказанию в виде штрафа на сумму 6 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также воинских званий.

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