В Западном Казахстане задержали гражданина РФ за незаконный провоз ГСМ на общую сумму 4,750 млн тенге

Уральск. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области пограничники "Шаган авто" Уральского погранотряда совместно с ДЭР ДГД по ЗКО задержали гражданина РФ за попытку незаконного провоза через государственную границу ГСМ на общую сумму 4 750 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Пограничным нарядом отделения "Шаган авто" Уральского погранотряда совместно с ДЭР ДГД по ЗКО задержан россиянин за попытку незаконного провоза через государственную границу из РК в РФ ГСМ на общую сумму 4 750 000 тенге", - сообщили в Пограничной службе КНБ РК.

По данным ведомства, задержанный гражданин пытался вывезти 21 472 литров бензина "АИ-92" под видом моющего средства "НЕФРАС-С30/230".

Кроме того, в отделении "Сырым авто" данного погранотряда задержан гражданин РК 1974 года рождения за попытку вывоза в РФ металлических труб (б/у), общим весом 20 тонн (оценочная стоимость около - 590 000 тенге). Незаконный груз передан по акту в ДГД Байтерекского района.

По данным Погранслужбы, в отделении "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда задержан гражданин РК 1970 года рождения, следовавший из РК в РФ на автомобиле ДАФ, в котором находились подшипники общим весом 20 тонн. Оценочная стоимость груза составила около 9 млн тенге.

В этом же отделении "Жайсан авто" задержан гражданин РК, следовавший из РК в РФ на автомобиле ДАФ, груженным автозапчастями общим весом 20 тонн. Оценочная стоимость - около 12 млн тенге.

Также пограничным нарядом задержан гражданин РК 1974 года рождения, следовавший из РК в РФ на автомобиле "Газель", в котором находилось 7300 пар обуви на сумму 5 млн тенге.

Во всех случаях груз перевозился без сопроводительных документов. Незаконный товар передан по акту в ДГД по Актюбинской области.

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