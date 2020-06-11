В здании Алматинского облсуда введен карантин

Талдыкорган. 10 июня. Kazakhstan Today - в здании Алматинского областного суда вводятся карантинные меры с 8 июня по 19 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

На основании постановления главного государственного санитарного врача Алматинской области от 8 июня 2020 года "Об усилении карантинных мер на территории Алматинской области", постановления главного государственного санитарного врача города Талдыкоргана от 9 июня 2020 года "О введении карантинных мер в здании Алматинского областного суда", распоряжения председателя Алматинского областного суда от 9 июня 2020 года, сообщаем следующее. В связи с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в здании Алматинского областного суда вводятся карантинные меры с 8 июня по 19 июня 2020 года", - сообщил администратор судов по Алматинской области Манас Бурашев.

По его словам, в здании проводятся интенсивные дезинфекционные обработки. Запрещается посещение посторонних лиц в здании суда. Все сотрудники областного суда изолируются на семидневный домашний карантин.

Приостанавливается работа областного суда с обеспечением удаленной работы в онлайн-режиме. Рассмотрение судебных дел, отложено на более поздние сроки.

О дате и времени судебных заседании, заинтересованные лица будут извещены дополнительно. Материалы, связанные с сокращенными сроками разрешения, рассматриваемые в порядке статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции "COVID-19", - сказано в сообщении .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства