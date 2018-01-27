В Жамбылской области ликвидировали аварию на газопроводе

Тараз. 26 января. Kazakhstan Today - В Жамбылской области специалистами производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" был отремонтирован подводящий газопровод среднего давления "Нодфос-Аса" и возобновлена подача газа для 2280 абонентов и 2 промышленных объектов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы "КазТрансГаз Аймак", сообщение об утечке газа из газопровода поступило в аварийно-диспетчерскую службу 26 января в 08 часов 20 минут. На место происшествия оперативно выехала бригада специалистов АО "КазТрансГаз Аймак" и УМГ "Тараз".

"По прибытию было установлено, что в результате воздействия аномально низких температур на подводящем газопроводе "Нодфоз-Аса" среднего давления, на арочном переходе в верхней части, возникла трещина по сварочному шву, что послужило причиной утечки природного топлива. Было принято решение закрыть задвижку и прекратить подачу газа в газопровод. Без газоснабжения остались три села Жамбылского района - Аса, Бірлесу Енбек и Шокай", - сообщили в компании.

Благодаря оперативным действиям специалистов ремонтной бригады Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" и УМГ "Тараз", восстановительные работы были проведены за 3 часа 40 минут, подача газа была возобновлена уже в 12 часов дня. На данный момент все населенные пункты обеспечены стабильным газоснабжением.

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