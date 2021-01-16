В Жамбылской области ожидается подъем уровня воды на реках

Тараз. 15 января. Kazakhstan Today - 15 января с 16.30 в Кордайском районе Жамбылской области, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент - Термез с 160-го по 238-й километры (новый перевал Кордай) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, движение автотранспорта осуществляется по старому перевалу Кордай.

Кроме того, по прогнозу РГП "Казгидромет", в период 16-17 января ожидается повышение температурного фона в Жамбылской области. В связи с этим возможны формирования склоновых стоков, колебания и подъемы уровней воды на реках области.

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