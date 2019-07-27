В Жамбылской области прокуроры обеспокоены ростом подростковой преступности и попытками суицидов

Тараз. 26 июля. Kazakhstan Today - Прокуроры забили тревогу по детской преступности и суицидам в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили на заседании Координационного совета под председательством прокурора Жамбылской области Жаркына Кусаинова, рост подростковой преступности в области составил 25,7%, преступлений в отношении детей - на 29,1%, а попытки суицидов выросли в 3 раза.

Отмечено, что в области действует 12 областных, городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних, которыми рассмотрено свыше 250 вопросов и проведено 1759 различных профилактических мероприятий.

Однако ни в одном случае причины, способствующие совершению правонарушений, не рассматривались.

Второй причиной слабой профилактики является неопытность кадров ювенальной полиции. Из 202 сотрудников около 60% имеют стаж работы до одного года, при этом только 114 имеют высшее юридическое образование", - отметили в областной прокуратуре.

Третья причина неизменность проводимых профилактических мер. Поэтому, на заседании Корсовета запланированы ряд мероприятий, способных улучшить данную тенденцию: усилить работу по выявлению и социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; пересмотреть формат работы школьных психологов и инспекторов по делам несовершеннолетних; включить в учебные планы школ отдельное время для работы школьных психологов и инспекторов; состоящие на учетах дети (внутришкольном и в отделах полиции) будут разделены группы (высокого, среднего и незначительного риска) для индивидуализации профилактических мер; пересмотреть практику повышения ответственности родителей.

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