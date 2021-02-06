В Жамбылской области работники отлова отстреливали бродячих собак на глазах у детей

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Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Сразу три факта жестокого обращения с животными в разных частях страны обнародовали вчера в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области мужчина с палкой набросился на соседского пса и, по словам хозяйки, отбил ему почки. Женщина обратилась в полицию. А жительница Актобе пошла выносить мусор и сделала страшную находку. В контейнер выбросили труп не то собаки, не то лисы с ободранной кожей. Кто мог такое сделать, остается только догадываться. Шокированная девушка вызвала на место правоохранителей. Сейчас живодера ищут, сообщает телеканал КТК

В Жамбылской области жестокостью отличились работники службы по отлову бродячих животных. Собак отстреливали прямо на глазах у детей. "Ликвидаторов" не смутило, что всего в нескольких метрах находится сельская школа. И как раз в то время учащиеся вышли после уроков. В свое оправдание сотрудники службы отлова лишь заявили, что работали по заявлению жителей. Их все же накажут. Правда, только штрафом.

В ходе изучения видеоматериала сотрудниками полиции было установлено нарушение правил отлова и уничтожения бродячих собак в городах и населенных пунктах. По данному факту в отношении отлавливающего персонала будет составлен административный протокол по части 1 статьи 408 КоАП РК", - сообщил специалист отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП Жамбылской области Бегман Кутмырзаев.

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