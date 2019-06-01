Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях ожидаются подъемы уровней воды на реках, передает Kazakhstan Today.

"2-3 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях и прилегающих территориях города Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - сообщает РГП "Казгидромет".

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