В Жетысу стартовал ежегодный фестиваль фонтанов (ВИДЕО)

Талдыкорган. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Жетысу стартовал ежегодный фестиваль фонтанов, передает корреспондент агентства.

На Центральной площади города Талдыкоргана состоялось открытие семи уникальных фонтанов. На массовом фестивале, который уже стал традиционным, собралось около 20 тыс. жителей.

Жетысу - территория, богатая своей историей, сакральными местами, археологическими памятниками и, конечно же, это родина всем известных семи рек. Поэтому вполне символично, что фонтаны на городской площади были представлены именно в таком количестве.

Ежегодный фестиваль успел стать долгожданным событием для всех талдыкорганцев. Перед Дворцом культуры радостные жетысусцы смогли полюбоваться зрелищным и ярким парадом танцующих фонтанов, которые были установлены по современным инженерным технологиям и украшены подсветками. Они состоят из трех разных, независимых чаш. Два фонтана относятся к "классическому" типу фонтанов одна чаша относится "пешеходному".

С приветственным словом к собравшимся на площади жителям обратился аким Талдыкоргана Галымжан Абдраимов.

Дорогие жители и гости города, сегодня мы собрались на Центральной площади, чтобы открыть сезон фонтанов. Ведь за окном прекрасная погода и наступила пора, когда можно гулять и любоваться красотами нашего любимого Талдыкоргана. Вода приятно отражается на состоянии души, благотворно влияет на здоровье. Поэтому по сложившийся в мировой архитектуре традиции город всегда украшают фонтанами. Во многих крупных городах мира: Лас-Вегасе, Сочи, Дубае, Нур-Султане есть традиции открывать сезон фонтанов, теперь и у нас каждое последнее воскресение апреля будет отмечаться этот праздник", - сказал Галымжан Абдраимов, после чего прекрасный музыкальный комплекс фонтанов запустился после дружного отсчета: три, два, один!





Впечатления очень приятные, это украшение нашего города. Собралось столько народу, детей, чтобы вместе посмотреть на это неописуемое событие!" - поделились впечатлениями местные жители, семья Овчеренко.

На мероприятии присутствовали и гости из других городов. "Ваш город радикально изменился, построили много новых зданий, новый театр, новый ЗАГС. Мы проехали по набережной. Во-первых, чисто, во-вторых, классные дороги. Площадь фонтанов - это просто потрясающе! Я вам завидую, как вы тут живете. Вы должны каждый день радоваться, что у вас так классно", - сказал приехавший из Алматы главный редактор журнала "За рулем Казахстан" Алексей Алексеев.

Праздник продолжился концертом приглашенных казахстанских звезд Райм & Артур и впечатляющим 3d-SHOW.

Напомним, впервые такой грандиозный фестиваль состоялся в прошлом году.

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