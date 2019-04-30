В Жетысу стартовал ежегодный фестиваль фонтанов (ВИДЕО)

На Центральной площади города Талдыкоргана состоялось открытие семи уникальных фонтанов. На массовом фестивале, который уже стал традиционным, собралось около 20 тыс. жителей.
Жетысу - территория, богатая своей историей, сакральными местами, археологическими памятниками и, конечно же, это родина всем известных семи рек. Поэтому вполне символично, что фонтаны на городской площади были представлены именно в таком количестве.
Ежегодный фестиваль успел стать долгожданным событием для всех талдыкорганцев. Перед Дворцом культуры радостные жетысусцы смогли полюбоваться зрелищным и ярким парадом танцующих фонтанов, которые были установлены по современным инженерным технологиям и украшены подсветками. Они состоят из трех разных, независимых чаш. Два фонтана относятся к "классическому" типу фонтанов одна чаша относится "пешеходному".
С приветственным словом к собравшимся на площади жителям обратился аким Талдыкоргана Галымжан Абдраимов.
Дорогие жители и гости города, сегодня мы собрались на Центральной площади, чтобы открыть сезон фонтанов. Ведь за окном прекрасная погода и наступила пора, когда можно гулять и любоваться красотами нашего любимого Талдыкоргана. Вода приятно отражается на состоянии души, благотворно влияет на здоровье. Поэтому по сложившийся в мировой архитектуре традиции город всегда украшают фонтанами. Во многих крупных городах мира: Лас-Вегасе, Сочи, Дубае, Нур-Султане есть традиции открывать сезон фонтанов, теперь и у нас каждое последнее воскресение апреля будет отмечаться этот праздник", - сказал Галымжан Абдраимов, после чего прекрасный музыкальный комплекс фонтанов запустился после дружного отсчета: три, два, один!
Впечатления очень приятные, это украшение нашего города. Собралось столько народу, детей, чтобы вместе посмотреть на это неописуемое событие!" - поделились впечатлениями местные жители, семья Овчеренко.
На мероприятии присутствовали и гости из других городов. "Ваш город радикально изменился, построили много новых зданий, новый театр, новый ЗАГС. Мы проехали по набережной. Во-первых, чисто, во-вторых, классные дороги. Площадь фонтанов - это просто потрясающе! Я вам завидую, как вы тут живете. Вы должны каждый день радоваться, что у вас так классно", - сказал приехавший из Алматы главный редактор журнала "За рулем Казахстан" Алексей Алексеев.
Праздник продолжился концертом приглашенных казахстанских звезд Райм & Артур и впечатляющим 3d-SHOW.
Напомним, впервые такой грандиозный фестиваль состоялся в прошлом году.
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