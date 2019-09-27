В Жетысу завершился Первый международный марафон гонок JETISY ARBA BAIGESI (ВИДЕО)

Талдыкорган. 26 сентября. Kazakhstan Today - В рамках программной статьи "Рухани жангыру", послания главы государства народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" при поддержке акима Алматинской области Амандыка Баталова в Кегенском районе Алматинской области у подножья величественных гор Хан-Тенгри состоялось награждение победителей международного соревнования "JETISY ARBA BAIGESI 2019", передает корреспондент Kazakhstan Today.

В течение двух недель захватывающей гонки участники четырех команд из Казахстана, Индии, Китая и Узбекистана сражались за свою победу.

Уникальность соревнования - это использование старинного вида казахского транспорта - двухколесных арб. Автором идеи, конструктором арб и одним из организаторов является техник-инженер, руководитель туристической компании "Хан Тенгри" Даурен Валиев.





Организаторы смогли создать совершенно новый спортивный национальный вид путешествия по дикой природе с использованием древних кочевых технологий казахов по маршруту Великого шелкового пути.

Основная цель и задача мероприятия - пропаганда статьи главы государства "Рухани жангыру". В рамках этой гонки, мы намереваемся показать все грани кочевой жизни нашего народа. Здесь ребята из разных стран не только соревнуются, но и знакомятся с нашей культурой. Специально для них проводятся специальные тимбилдинги, где они изучают наши традиции, обычаи. Это способствует укреплению межстуденческих, межнациональных дружеских отношений. В планах провести мероприятие и в следующем году. На данный момент, готовим письма в университеты Кембриджа и Оксфорда в Великобритании, а также в вузы Пекина и Москвы. Если они выразят желание принять участие в гонке, тогда мы с радостью проведем проект "JETISY ARBA BAIGESI", - поделился руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

JETISY ARBA BAIGESI" может стать таким же популярным марафоном, как такие мировые гонки, как ралли-марафон "Дакар" (долгие годы был известен как "Ралли Париж - Дакар") и Тур де Франс.

На самом деле арба - это чудо инженерии наших древних предков. Около 4 тысяч лет назад кочевники создавали такие транспортные средства. Сначала они использовались для конной армии, а затем их стали применять как средства передвижения по Великому шелковому пути", - пояснил автор идеи проекта Даурен Валиев.

В ходе прохождения гонки, участники ставили лагеря в конечной точке каждого этапа, где самостоятельно организовывали быт кочевников: жили в перевозимых на своих арбах юртах, готовили блюда тюркской гастрономии и участвовали в этнокультурных и этноспортивных конкурсах в рамках Кубка командного духа.

Таким образом, по результатам соревнований победила дружба. Все команды были награждены кубками.

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