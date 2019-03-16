В Жезказгане спецслужбы отрабатывают навыки взаимодействия при возникновении террористических угроз

"Целью учений является отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей", - рассказали в Департаменте полиции Карагандинской области.
В ведомстве проинформировали, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения, возможно частичное перекрытие улиц и ограничение передвижения транспортных средств в городе.
Жителей города просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие во время учений", - обратились к горожанам полицейские.
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