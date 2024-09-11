В зоопарке Шымкента родился серый кенгуру  

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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане семь из тринадцати болезней переведут из гарантированного объема бесплатной медпомощи в систему обязательного медстрахования, сообщила на брифинге в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова.





По словам главы Минздрава, на сегодняшний день система медстрахования еще не перешла на настоящую страховую модель, а остается бюджетно-страховой. Поэтому назрела необходимость разграничить заболевания, которые находятся в пакете гарантированном и страховом.





Пакет, предусматривающий обслуживание скорой помощи, социально значимые болезни и лекарственное обеспечение, остается", - отметила министр.





Но из 13 социально значимых болезней 7 переведут в пакет ОСМС до 2027 года, а в гарантированном пакете останутся шесть: туберкулез, онкология, ВИЧ, СПИД, гепатиты и орфанные заболевания.





Альназарова пояснила, что между двумя пакетами наблюдаются перекосы по 13 социально значимым заболеваниям и 22 заболеваниям, подлежащих динамическому наблюдению.





Финансирование между двумя пакетами не позволяет выстроить эффективную прозрачную систему", - добавила министр.





Напомним, депутат мажилиса Юлия Кучинская выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинских услуг в Казахстане. По ее словам, хроническое недофинансирование приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг.





Ранее сообщалось, что ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП.





Госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности Фонда медстрахования.



