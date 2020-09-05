Вакцинация от гриппа в Казахстане начнётся на две недели раньше - Минздрав

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В этом году вакцинация от гриппа в Казахстан начнётся на две недели раньше, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, "СК-Фармация" закупила более 2 млн доз вакцины против гриппа.

Вакцинация в этом году начнётся на две недели раньше. ТОО "СК-Фармация" закупило 2 060 300 доз вакцины против гриппа. Это позволит охватить 11% населения республики. Кроме этого, территориальными управлениями здравоохранения заявлен дополнительный объём вакцины против гриппа в количестве 753 900 доз", - сказал Б. Коджахметов.

По его словам, ранняя вакцинация позволит обеспечить формирование иммунитета к вирусам гриппа, циркулирующим в эпидемиологический сезон. Длительность иммунитета от гриппа после вакцинации составляет от 6 до 12 месяцев.

В целях подготовки к вакцинации населения против сезонного гриппа развернуто 5034 прививочных кабинетов, проводится обучение вакцинаторов. Проведено 1107 семинаров, подготовлены 7282 врача и 14 541 медицинских работников среднего звена", - сказал официальный представитель Минздрава.

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