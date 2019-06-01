Вечер фортепианной музыки пройдет сегодня в Алматы

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - В камерном зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла сегодня состоится вечер фортепианной музыки, передает Kazakhstan Today.

Лауреат международных конкурсов, стипендиат международной образовательной программы "Болашак", солистка международного артистического агентства "Progressive Art Agency" Асель Абилсеитова в первом отделении исполнит: "Лунный свет" К. Дебюсси, "Концертный этюд "Un Sospiro" Ф. Листа, "Фантазия-экспромт cis-moll op.66" Ф. Шопена, "Канцону маттината", "Трагическая соната с-moll ор.39" Н. Метнера.

Во втором отделении будут исполнены произведения С. Рахманинова "Прелюдия №5 op.23", С. Прокофьева "Соната №2 d-moll op.14", А. Нуркеновой "Туган жер".

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