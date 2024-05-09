Вечный огонь пришлось огородить из-за вандалов в Караганде  

Алматинцы надеются на то, что ремонт был проведен качественно

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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы после многочисленных жалоб горожан восстановили дорожное покрытие на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.





Дорогу наконец-то привели рабочее состояние. Мы очень рады, что теперь сможем с комфортом ходить и ездить по улице", - заявили горожане журналисту Kazakhstan Today .





Алматинцы надеются на то, что ремонт был проведен качественно.





Надеемся, дорога не сойдет с первым дождем или снегом. Хочется верить, что ремонт сделали на совесть и нам не придется больше испытывать подобных неудобств", - добавили местные жители.





Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.





Кроме того, люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.





После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициироваливнеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".





Также стоит отметить, что алматинцы часто жалуются на плохое состояние дорог в мегаполисе. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.





Ранее в социальных сетях появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делились фотографиями и видео городских улиц.





Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.





Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.





Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.





По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".





Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.