Верховный суд отменил решение о приостановлении деятельности алматинского ТРЦ "MOSKVA metropolitan"

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного cуда РК вынесла постановление об отмене решения о приостановлении деятельности торгово-развлекательного центра "MOSKVA metropolitan" и прекращении производства по иску департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы в отношении указанного ТРЦ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в компании, с 3 апреля 2018 года уполномоченный орган в области противопожарной безопасности в соответствии с письмом Генеральной прокуратуры РК проводил внеплановые тематические проверки в ряде ТРЦ Алматы на предмет соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

В ходе проверки был установлен ряд нарушений, допущенных со стороны администрации ТРЦ "MOSKVA metropolitan" и со стороны арендаторов. 12 апреля 2018 года руководству компании было вручено соответствующее предписание об устранении нарушений со сроком устранения до 25 апреля 2018 года.

Актом от 26 апреля 2018 года была назначена контрольная проверка ТРЦ "MOSKVA metropolitan", по результатам которой (акт от 3 мая 2018 года) констатировано неполное устранение нарушений. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы, по итогам проверки от 3 мая, обратился в суд с иском о приостановлении деятельности по эксплуатации зданий и территории товарищества до полного устранения норм и правил пожарной безопасности. Администрацией ТРЦ "MOSKVA metropolitan" нарушения, указанные в предписании (в общей сложности 21 нарушение), были фактически устранены до 18 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

Верховный суд постановил, что местные суды, удовлетворяя иск департамента, исходили из требований, не основанных на фактических обстоятельствах дела и нормах права и удовлетворил ходатайство ТРЦ "MOSKVA metropolitan" о пересмотре решения специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 9 июля 2018 года, постановления судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 24 октября 2018 года о приостановлении деятельности ТРЦ.

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