Весенний призыв в армию начнется в Казахстане 1 марта

Фото: МО РК
По информации Министерства обороны РК, ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований весной 2022 года пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.
Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе, а также членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами", - отметил начальник департамента организационно-мобилизационной работы, полковник Сакен Жусупов.
Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Комиссии возглавляют заместители акимов городов и районов.
Для обеспечения безопасности здоровья оповещение призывников будет осуществляться посредством рассылки SMS-сообщений через сервис-службы 1414.
Отмечается, что ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части.
Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах "Карулы Куштер - адалдык аланы" департаментов по делам обороны, а также направить интересующие вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления", - добавили в пресс-службе Минобороны.