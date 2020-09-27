Ветреная погода ожидается в субботу в Казахстане

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз по территории Казахстана на 26 сентября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, на востоке и в центре республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, преимущественно дождь. Также местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге - с пыльной бурей.

В Туркестанской и Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-28 метров в секунду, с пыльной бурей. В Жамбылской, Атырауской областях также местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области на поверхности почвы местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской области, местами в Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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