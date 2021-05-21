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Власти Акмолинской области принимают все необходимые меры для предупреждения пожаров

20.05.2021 5428
КОКШЕТАУ. 20 МАЯ - С апреля в Акмолинской области на территории лесного фонда начался пожароопасный период. Местными властями принимаются все необходимые меры для предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ДЧС, весной и летом резко увеличивается риск возникновения природных пожаров. Чаще всего пожары случаются из-за оставленных без присмотра костров, брошенных окурков и спичек, искр из глушителей транспортных средств, выжигания травы, оставленных осколков стекла, что срабатывают как линзы. Гораздо реже их причиной являются грозовые разряды и самовозгорания, сообщает управление внутренней политики.
 

В целом на текущий сезон подготовлено 206 единицы техники, 3 пожарно-насосных станции, 300 ранцевых огнетушителей, 98 мотопомп и 800 хлопушек. В населенных пунктах созданы 208 добровольных противопожарных формирований. Также проведены проверки на объектах летнего отдыха детей и подростков, пансионатах и санаториев, находящихся на опасных территориях и лесных массивах", - рассказал руководитель ведомства Нурлан Атыгаев. 

 
Одним из действенных методов своевременного обнаружения лесных пожаров стал космический мониторинг, авиа- и наземное патрулирование. В особую зону воздушного патруля вошли 5 районов области - Зерендинский, Сандыктауский, Бурабайский, Буландинский, Аккольский, где работают круглосуточно авиагруппы АО "Казавиалесоохрана". Ежедневно 56 мобильными группами проводятся рейды по нарушению пожарной безопасности. Всего проведено 355 рейдов. К административной ответственности привлечено 49 лиц. 
 
Напомним, что виновные лица будут привлекаться к административной ответственности по статьям 336 и 367 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
 

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