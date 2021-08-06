Влияние современных реалий на сферу развлечений

АЛМАТЫ. 5 АВГУСТА - По мере того как развиваются технологии, меняются и различные сферы жизни, куда, помимо спорта, обучения и работы входят даже развлечения. Вместе с развитием технологий, на трансформацию сферы развлечений повлияла пандемия. Примером такой трансформации стало общение популярных звезд со своими поклонниками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая, что с начала пандемии были запрещены концерты, фестивали, спортивные соревнования и массовые сборы, чтобы оставаться со своими поклонниками на связи, популярные музыкальны исполнители, спортсмены и актеры начали использовать онлайн-пространство. Благодаря этому, в Интернете начали проводиться онлайн-концерты, виртуальные встречи и различные автограф-сессии на игровых платформах и в социальных сетях.

Вместе с этим для полноценной жизни в стенах дома люди чаще начали обновлять технику на улучшенные модели с высоким качеством и большим количеством возможностей. Также пандемия повлияла на рост популярности 3D-путешествий, онлайн-экскурсий по музеям, виртуальных тренировок со спортсменами и челленджей на всевозможные темы.

Для виртуальных игр или просмотра онлайн-концертов и любимых фильмов с эффектом полного погружения, рекомендуем обратить внимание на линейку OLED-телевизоров от LG . Любой телевизор LG OLED обеспечивает 100%-ную цветопередачу, лучшую контрастность и глубокий черный цвет благодаря самоподсвечивающимся пикселям.

Если вы хотите смотреть фильмы такими, какими их задумывал режиссер, вам понравится технология Filmmaker ModeTM, которая отключает сглаживание движений, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. А усовершенствованная технология обработки движений уменьшает размытость изображения, делая картинку плавной и четкой. В результате вы получаете непередаваемые ощущение от каждого просмотра фильма.

Сравнивая LED-телевизоры, которые ограничены технологией подсветки, с OLED-моделями LG, можно уверенно сказать, что последние обладают исключительным качеством изображения. Вместе с этим OLED может похвастать минималистичным дизайном с толщиной в несколько мм, который позволяет устанавливать телевизор практически вплотную к стене.

Если высокое качество изображения обеспечивают телевизоры LG, то статус одного из лучших звучаний достается линейке саундбаров LG с технологией Meridian.

Саундбары LG оснащены мощным 3D-звуком, сабвуфером и технологией адаптивного звука AI Sound Pro, которая автоматически анализирует воспроизводимый контент и подстраивает под него настройки звука.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что, благодаря философии LG предвосхищать ожидания клиентов, в скором времени мы увидим новые решения, которые поднимут мир развлечений на новый уровень.

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