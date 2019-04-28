Во всех городах и районах Карагандинской области проходит акция "Память поколений"

Караганда. 27 апреля. Kazakhstan Today - Акция "Память поколений" продолжается во всех городах и районах Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Республиканская акция "Память поколений" проходит в 18 городах и районах Карагандинской области. Её участники очищают и приводят в порядок памятники, мемориалы, обелиски, посвящённые Великой Отечественной войне. Благоустраивают прилежащие территории. Убирают мусор на улицах и проспектах, названных именами героев войны, сообщила пресс-служба акима региона.

Инициатор акции - партия Nur Otan - проводит её ежегодно весной и осенью. В уборке и благоустройстве принимают участие представители территориальных филиалов партии, первичных партийных организаций, молодёжной организации "Жас Отан".

В этом году акция стартовала 20 апреля. Партийцев поддержали неравнодушные жители городов и районов. В тот день во всех 18 городах и районах Карагандинской области были благоустроены 23 памятных сооружения, посвящённых Великой Отечественной войне.

27 апреля акция продолжилась. Участники привели в порядок 26 памятных сооружений, мемориалов, обелисков. В акции участвовало 350 человек.

По данным акимата, всего в Карагандинской области 171 памятник боевой славы. В их числе мемориальных комплексов - 12, братских могил - 1, памятников боевой славы - 39, обелисков боевой славы - 91, бюстов героев - 4, стел - 4, мемориальных досок - 13, памятных досок - 7.

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