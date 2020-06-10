Во вторник на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Во вторник, 9 июня, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С высотным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами. Лишь юго-запад и северо-запад страны будут находиться в поле повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей. На севере ночью и утром местами - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, днем в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Атырауской области днем на севере ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Кызылординской области, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской областей, местами в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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