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Во вторник на большей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами

25.06.2019, 09:15 6751
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сегодня местами сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, на севере и востоке - туман, лишь на юге и юго-востоке Казахстана - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
В Западно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Акмолинской области местами возможен град, ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".
 
В Восточно-Казахстанской, днем Мангистауской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, в Мангистауской области местами пыльная буря. В Павлодарской области местами ожидается туман. 
 
Днем в Актюбинской области ожидается сильная, местами очень сильная жара. Днем в Туркестанской, Кызылординской, местами Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная жара. 
 
В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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