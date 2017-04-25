Во вторник на западе, севере и северо-западе Казахстана пройдут дожди

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных разделов местами сохраняется дождь на западе, северо-западе и на севере республики, на востоке ожидаются осадки. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, сообщает "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман. В Мангистауской области местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, ночью в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Утром в Карагандинской области местами туман.

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