Во вторник сильные морозы ожидаются в пяти регионах Казахстана

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Во вторник сильные морозы ожидаются в пяти регионах Казахстана25.12.2018
Общество  08:43

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на западе, юго-западе и южной территории Казахстана местами пройдут осадки, а на остальной части - погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области местами ожидается туман, на дорогах гололедица, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Жамбылской, Атырауской областях местами гололед, в Туркестанской области местами низовая метель.

В Мангистауской области местами ожидается гололед. В Актюбинской области местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

Ночью в Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами Алматинской, Акмолинской, Карагандинской области ожидаются сильные морозы.
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