Водителей просят воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК информирует об ухудшении погодных условий 12-14 ноября в западных, северо-западных и северных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. С вторжением западного антициклона и по мере его смещения в восточном направлении ожидается незначительное понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами 15-22 метров в секунду.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности, автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - сообщили в пресс-службе МИИР.