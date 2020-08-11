Водители общественного транспорта устроили забастовку в Семее

Семей. 10 августа. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Семее водители автопарка ТОО "Sevey Bus" отказались выходить на маршруты, объявив забастовку, передает Kazakhstan Today.

Акция организована рано утром во время визита акима области Даниала Ахметова в Семей. Тут же во время собрания бастующих был создан независимый профсоюз, протокол которого подписали в итоге 78 человек, пишет Semey.city

Периметр автопарка окружила полиция, а администрация ТОО "Sevey Bus" пытается уговорить водителей прекратить забастовку.

Как утонили в акимате ВКО, причиной забастовки стал трудовой конфликт.

Сегодня, 10 августа 2020 года, люди вышли на остановки, но так и не дождались своих автобусов. Как оказалось, в ТОО "Semey bus" из-за трудового конфликта водители и кондукторы не вышли на свои маршруты. На место выехал аким города и руководители профильных отделов акимата. В настоящее время часть автобусов вышла на линии. Движение автобусов восстанавливается", - говорится в сообщении акимата в Instagram .

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