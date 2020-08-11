Система Orphus

Водители общественного транспорта устроили забастовку в Семее

10.08.2020, 15:35 9802
Водители общественного транспорта устроили забастовку в Семее
Семей. 10 августа. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Семее водители автопарка ТОО "Sevey Bus" отказались выходить на маршруты, объявив забастовку, передает Kazakhstan Today.
 
Акция организована рано утром во время визита акима области Даниала Ахметова в Семей. Тут же во время собрания бастующих был создан независимый профсоюз, протокол которого подписали в итоге 78 человек, пишет Semey.city.
 
Периметр автопарка окружила полиция, а администрация ТОО "Sevey Bus" пытается уговорить водителей прекратить забастовку.
 
Как утонили в акимате ВКО, причиной забастовки стал трудовой конфликт.
 

Сегодня, 10 августа 2020 года, люди вышли на остановки, но так и не дождались своих автобусов. Как оказалось, в ТОО "Semey bus" из-за трудового конфликта водители и кондукторы не вышли на свои маршруты. На место выехал аким города и руководители профильных отделов акимата. В настоящее время часть автобусов вышла на линии. Движение автобусов восстанавливается", - говорится в сообщении акимата в Instagram.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая