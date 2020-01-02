Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - Водители устроили беспредел на платной автодороге Нур-Султан - Щучинск, передает Kazakhstan Today.



По информации компании "КазАвтоЖол", сегодня, в 12.00, из-за неблагоприятных погодных условий (снег, порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) ограничено движение на участке Нур-Султан - Щучинск и на выезде из столицы выставлен блокпост.



"Однако водители, полностью игнорируя данный запрет, начали объезжать блокпост по полевой дороге через объездную дорогу города Нур-Султана, тем самым подвергнув опасности других участников движения", - сообщила пресс-секретарь компании Маржан Ордабай.



Обращаясь к водителям, она подчеркнула, что решение о закрытии автодорог принимаются совместно с полицией и ДЧС "в целях ВАШЕЙ же безопасности".



В "КазАвтоЖоле" также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Выезжать на дороги рекомендуется только на зимней резине.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства