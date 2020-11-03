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Водителя-наркомана без водительских прав задержали в Актобе

02.11.2020 6751
Актобе. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Актобе задержали водителя в состоянии наркотического опьянения, передает Kazakhstan Today.
 
Водителя задержали ночью на улице Тургенева в Актобе. 
 

Остановлен ВАЗ-2114, 37-летнего водитель которого управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов, будучи лицом, лишённым права управления ТС. Проводятся следственные действия. Водитель водворен в ИВС УП Актобе", - сообщили в пресс-службе полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".
 
По данным ведомства, с начала года выявлено более 150 водителей, ранее лишенных права управления транспортными средствами, которые к тому же управляли автомобилем в пьяном виде. 14 из них совершили ДТП.
 

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