Водителя-наркомана без водительских прав задержали в Актобе

Актобе. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Актобе задержали водителя в состоянии наркотического опьянения, передает Kazakhstan Today.

Водителя задержали ночью на улице Тургенева в Актобе.

Остановлен ВАЗ-2114, 37-летнего водитель которого управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов, будучи лицом, лишённым права управления ТС. Проводятся следственные действия. Водитель водворен в ИВС УП Актобе", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

По данным ведомства, с начала года выявлено более 150 водителей, ранее лишенных права управления транспортными средствами, которые к тому же управляли автомобилем в пьяном виде. 14 из них совершили ДТП.

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