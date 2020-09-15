Водителям разрешили ездить по полосам общественного транспорта на некоторых участках автодорог в Нур-Султане

Изучив транспортную ситуацию после закрытия движения по проспекту Туран, принято решение об отключении фиксации движения по автобусным полосам проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык в сторону кольцевой развязки Каркаралы и в обратном направлении. При этом фиксация нарушений скоростного режима осуществляется по-прежнему", - сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.
В полиции отметили, что полицейские города информирует на период проведения ремонтных работ на перекрестке проспекта Туран и улицы Улы Дала водители также могут ездить по выделенным полосам общественного транспорта на этом участке.
Кроме этого, в целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран, от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандары, а также от улиц Хусейна бен Талала до Улы Дала, максимальная скорость движения снижена с 80 до 60 километров в час. Нарушения скоростного режима будут фиксироваться системой Сергек", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что указанные изменения действуют временно, до завершения работ и открытия движения по проспекту Туран.
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