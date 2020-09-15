Водителям разрешили ездить по полосам общественного транспорта на некоторых участках автодорог в Нур-Султане

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В полиции Нур-Султана подтвердили, что информация об отключении системы "Сергек" по фиксации движения автомашин на полосах общественного транспорта на участке проспекта Кабанбай батыра (от Керей Жанибек хандары до кольцевой развязки Каркаралы) является достоверной, передает Kazakhstan Today.

Изучив транспортную ситуацию после закрытия движения по проспекту Туран, принято решение об отключении фиксации движения по автобусным полосам проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык в сторону кольцевой развязки Каркаралы и в обратном направлении. При этом фиксация нарушений скоростного режима осуществляется по-прежнему", - сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.

В полиции отметили, что полицейские города информирует на период проведения ремонтных работ на перекрестке проспекта Туран и улицы Улы Дала водители также могут ездить по выделенным полосам общественного транспорта на этом участке.

Кроме этого, в целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран, от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандары, а также от улиц Хусейна бен Талала до Улы Дала, максимальная скорость движения снижена с 80 до 60 километров в час. Нарушения скоростного режима будут фиксироваться системой Сергек", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что указанные изменения действуют временно, до завершения работ и открытия движения по проспекту Туран.

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