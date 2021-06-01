Военнослужащий-контрактник застрелился в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 мая - В войсковой части №3477 в Усть-Каменогорске военнослужащий-контрактник покончил с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 мая, выполняя службу на посту, военнослужащий по контракту воинской части 3477 рядовой Айдосов Ильяс Муратович совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого скончался", - сообщили в пресс-службе РгК "Шыгыс" Национальной гвардии РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются, уточнили в пресс-службе.

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