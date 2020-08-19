Военные врачи Казахстана и России совместно лечат пациентов с COVID-19 в военных госпиталях в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Российские специалисты изучают казахстанский протокол лечения COVID-19, участвуют в лечебном процессе больных с коронавирусной инфекцией и делятся опытом в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний, передает Kazakhstan Today.

За три месяца военными медиками Казахстана изучена клиника коронавирусной инфекции и ее осложнения, сообщили в пресс-службе Минобороны. Отмечается, что казахстанский клинический протокол лечения и диагностика COVID-19 почти идентичны российскому, за исключением особенностей лечения в различных климатических условиях. Врачами РФ отмечается качественное оснащение казахстанских военных госпиталей и высокий уровень подготовки специалистов.

В рамках программы нашего пребывания предусмотрено проведение семинаров, конференций по обмену опытом и изучению состоявшихся клинических случаев. Также изучаются и сравниваются существующие протоколы лечения, которые в данной ситуации оказываются практически идентичны друг другу. За неделю общения с нашими коллегами мы убедились, что военно-медицинская служба Республики Казахстан очень хорошо подготовлена. В вопросах лечения новой коронавирусной инфекции она использует передовой международный опыт", - сказал подполковник медицинской службы Вадим Пивоваров из филиала №3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

По данным Минобороны, на сегодняшний день Военным клиническим госпиталем в Алматы успешно пролечено более 800 человек. 300 из них находились в среднем, тяжелом, крайне тяжелом состоянии и получили помощь в отделении реанимации. Сейчас число пациентов с коронавирусной инфекцией снижается, есть положительная динамика по выздоровлению больных.

Напомним, в соответствии с договоренностью руководителей оборонных ведомств двух стран о военно-медицинском сотрудничестве в Казахстан прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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