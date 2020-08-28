Военный лазарет Караганды отмечает полувековой юбилей

Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - Военному лазарету Караганды исполнилось 50 лет. Все эти годы его специалисты работают на благо здоровья военнослужащих, передает Kazakhstan Today.

Высококвалифицированный персонал оказывает медицинскую помощь защитникам Отечества. Ранее неприспособленное здание ныне преобразилось и отвечает современным стандартам и правилам, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, летом 1970 года в Карагандинскую область из Алма-Аты была передислоцирована 203-я Запорожско-Хинганская Краснознамённая ордена Суворова II степени мотострелковая дивизия. Для обеспечения крупной войсковой части квалифицированной, в том числе и неотложной медицинской помощью, в областном центре началось формирование гарнизонного военного госпиталя на 75 коек.

Первоначально медицинское учреждение разместили в пяти зданиях старой постройки в посёлке Дубовка, на месте бывшей медсанчасти треста "Карагандауголь". Первый приказ командира части был издан 26 августа 1970 года. Эта дата считается днём её рождения. Госпиталь предназначался для медицинского обеспечения воинских частей, дислоцированных в Карагандинской, Жезказганской, Целиноградской, Павлодарской, Тургайской, Кустанайской и Северо-Казахстанской областях.

В 1989 году учреждение перевели в Караганду, в военный городок на улице Архитектурной. А в марте 2006 года военные медики переехали в четырёхэтажное здание по улице Ермекова. В связи с реформированием Вооружённых сил часть была переименована из гарнизонного военного госпиталя в Военный лазарет в составе двух лечебных отделений - хирургического и терапевтического.

Сегодня учреждение возглавляет подполковник медицинской службы Кумисбек Утегенов. Военный лазарет оснащён современным оборудованием. В отдельном помещении расположена поликлиника. Военнослужащие Карагандинского гарнизона также имеют возможность получать бесплатные консультации узких специалистов в областном центре и Нур-Султане.

В период чрезвычайного положения в Казахстане специалисты Военного лазарета пришли на помощь гражданским медслужбам и находились на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Врачи и медсёстры работали в провизорных госпиталях Караганды и Алматы.

Военный лазарет также курировал санитарно-эпидемиологическую обстановку в войсковых частях. Учреждение снабжало Карагандинский гарнизон защитными масками, антисептическими и дезинфицирующими средствами.

Общая беда сплачивает. Уверен, что все испытания, которые обрушились на нашу страну, а также на весь мир, мы преодолеем и станем ещё сильнее. Главные же задачи, стоящие перед нами, остаются прежними. Мы должны уберечь солдат и офицеров от всего, что может помешать им в выполнении своих служебно-боевых задач", - подчеркнул Кумисбек Утегенов.

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