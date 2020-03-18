Вопросы ограничения на въезд и выезд через госграницу для граждан РК, иностранцев и участников ВЭД разъяснили в КНБ

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности РК разъяснили вопросы ограничения на въезд - выезд через государственную границу гражданам РК, иностранцам и участникам ВЭД, передает Kazakhstan Today.

В период действия чрезвычайного положения введено ограничение на въезд - выезд через Государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев, за исключением:





граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан; граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения. Разрешение выезда гражданам на лечение за рубеж при наличии следующих документов: заключение врачебно-консультационной комиссии согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом МЗ РК от 23 ноября 2010 года №907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения"; письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;

персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств (Трансграничные сооружения - пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой стороны0;

иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00 16 марта 2020 года);

граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств;

иностранцев (ЛБГ), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;

иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей - супруг (супруга), их родители и дети);

членов официальных делегаций Республики Казахстан.

С 08.00 16 марта 2020 года приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон", - сообщили в Погранслужбе.

Кроме того, Пограничная служба КНБ напоминает, что ранее в соответствии с решениями межведомственной комиссии временно приостановлены: 72-часовой безвизовый транзитный режим для граждан КНР, а также оформление электронных виз; транспортные сообщения с КНР (авиа, железнодорожные, авто) и Ираном; обслуживание морских судов в портах Актау, Курык; с 00.00 в 8 марта 2020 года пересечение границы по ID-картам и свидетельствам о рождении для граждан Кыргызстана (только по паспортам); с 00.00 16 марта 2020 года аналогичные меры приняты для граждан РФ и соответственно граждан РК (по отмене пересечения границы по удостоверениям личности, внутренним паспортам и свидетельствам о рождении).

Кроме того, с 6 марта 2020 года ограничен въезд в РК граждан КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании и иностранцев, посещавших эти страны за последние 30 суток (категория 1А, 1Б).

Информация для участников внешнеэкономической деятельности.

Разрешается пропуск через Государственную границу водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, при соблюдении следующих условий:

1. Перевозка грузов в международных сообщениях автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.

2. Водители, независимо от гражданства, для пересечения Государственной границы должны использовать заграничные паспорта.

3. При прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Республики Казахстан (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1А и 1Б, а также водителей других государств, пребывавших последние 30 суток в странах категории 1А и 1Б, пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи.

Пограничной службой совместно с уполномоченными государственными органами определены конкретные автомобильные пункты пропуска для проезда грузовых автотранспортных средств:

на границе с Кыргызской Республикой:

пункт пропуска "Карасу" (Жамбылская область);

пункт пропуска "Айша-биби" (Жамбылская область).

на границе с Республикой Узбекистан:

пункт пропуска Б. Конысбаева (Туркестанская область);

пункт пропуска "Казыгурт" (Туркестанская область);

пункт пропуска "Тажен" (Мангистауская область);

на границе с Туркменистаном:

пункт пропуска "Темир баба" (Мангистауская область)4

на границе с Китайской Народной Республикой:

пункт пропуска "Нуржолы" (Алматинская область);

пункт пропуска "Достык" (Алматинская область);

пункт пропуска "Бахты" (Восточно-Казахстанская область);

пункт пропуска "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область);

на границе с Российской Федерацией:

пункт пропуска "Кайрак" (Костанайская область);

пункт пропуска "Жана Жол" (Северо-Казахстанская область);

пункт пропуска "Каракога" (Северо-Казахстанская о область);

пункт пропуска "Шарбакты" (Павлодарская область);

пункт пропуска "Урлитобе" (Павлодарская область);

пункт пропуска "Косак" (Павлодарская область);

пункт пропуска "Ауыл" (Восточно-Казахстанская область);

пункт пропуска "Убе" (Восточно-Казахстанская область);

пункт пропуска "Жайсан" (Актюбинская область);

пункт пропуска "Алимбет" (Актюбинская область);

пункт пропуска "Сырым" (Западно-Казахстанская область);

пункт пропуска "Таскала" (Западно-Казахстанская область);

пункт пропуска "Жанибек" (Западно-Казахстанская область);

пункт пропуска "Курмангазы" (Атырауская область).

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