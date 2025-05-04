Вопросы помощи детям с особенностями развития обсудили участники форума "Время добрых дел" в Шымкенте
Фото: Россотрудничество
Шымкент. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте прошел благотворительный форум "Время добрых дел", в ходе которого участники обсудили вопросы помощи и поддержки детей с особенностями развития, сообщили в представительстве Россотрудничества в Алматы.
Повышение качества жизни общества стало предметом совместной работы специалистов из разных областей знаний: медиков, педагогов и работников социальной сферы. Встретившись на площадке благотворительного форума "Время добрых дел" 24-25 апреля в Шымкенте, они были немало удивлены - оказалось, что их компетенции и осведомленность в сфере деятельности друг друга позволяют эффективно работать над вопросами поддержки семей с особенными детьми", - рассказали в представительстве Россотрудничества.
Форум организован благотворительным фондом "Образ жизни" (Москва), представительством Россотрудничества в Республике Казахстан, управлением здравоохранения города Шымкента, РОО "Национальная медицинская ассоциация" и профильными НПО Казахстана.
Нам очень важна тема этого форума, поскольку добрые дела мы должны претворять в помощи нашим детям, детям с особенностями. Эффект этого форума для нас в том, что наши коллеги смогут продуктивнее помогать нашим детям, родителям особенных детей, поскольку расширят свои компетенции в социальных вопросах", - отметил начальник управления здравоохранения Шымкента .
В первый день форума прошла научно-практическая конференция "Медицинская помощь детям с особенностями развития". Участники смогли с разных сторон подойти к оказанию помощи детям с эпилепсией, ментальными нарушениями и другими особенностями.
Мы заинтересованы в мультидисциплинарности для развития устойчивой системы медицинской помощи детям с особыми потребностями. И форум как раз и является профессиональной площадкой для общения врачей, дефектологов, социальных работников и педагогов", - сказала президент РОО "Национальная медицинская ассоциация" Салтанат Мамырбекова.
Второй день форума был посвящен практике в обучении, реабилитации, социализации особенных детей, и здесь к медикам и педагогам присоединились спортсмены, представив программы адаптивного туризма и спорта.
Это не просто теоретические выступления интересных спикеров, это в первую очередь обмен очень важным опытом и практиками, которые каждая из стран в своей области, в данном случае в здравоохранении и социальной защиты, сможет применять и обмениваться этой информацией", - отметила директор благотворительного фонда "Образ жизни" Елена Береговая.
Эксперты благотворительного форума "Время добрых дел" посетили городскую детскую клиническую больницу города Шымкента. Специалисты больницы представили на форуме практику диагностирования и лечения эпилепсии. Российская сторона поделилась экспертизой в вопросах социальной поддержки пациентов, которая входит в экосистему больницы. Стороны обменялись опытом и заявили о готовности к сотрудничеству в оказании помощи особенным детям.