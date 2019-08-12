Восемь человек осуждены в Алматы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни

Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - В Алматы восемь человек осудили за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в WhatsApp, передает Kazakhstan Today.

Приговором Алмалинского суда города Алматы от 5 августа 2019 года трое граждан РК признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием сетей телекоммуникаций), частью 2 статьи 174 (Возбуждение религиозной розни совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Республики Казахстан и на основании части 3 статьи 58 УК РК путем частичного сложения, гражданину Н. назначено 8 лет лишения свободы, М. - 7 лет 6 месяцев лишения свободы, С. - 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Еще пять граждан признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174 УК РК, им назначено наказания в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По материалам уголовного дела, один из обвиняемых в декабре 2013 года создал WhatsApp-группу "Ахли сунна Валь джамагат", где пропагандировались идеи деструктивного религиозного течения, в том числе убийства так называемых "неверных", отказ от традиционных и светских праздников, враждебность к другим религиям. В группе состоял 171 человек из разных регионов Казахстана.

"Гражданин Н. и остальные группой лиц, публично, с использованием сетей телекоммуникаций совершили умышленные действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношении к религии; группой лиц, с использованием сетей телекоммуникаций совершили пропаганду терроризма", - отметили в пресс-службе Алмалинского районного суда Алматы.

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