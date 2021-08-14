Воспитание победителей: семья Прохоровых из Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 13 АВГУСТА - В семье Прохоровых из Сандыктауского района Акмолинской области тренер воспитал спортсмена - мастера по гиревому спорту и армрестлингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большинство будущих выдающихся спортсменов начинают обучение у родителей. Помимо наследственности очень важно сходство в восприятии, которое помогает отцу или матери найти общий язык с ребенком. Играет роль и опыт родителей, позволяющий продвинуть сына или дочь в выбранном направлении.

Часто отец или мать, добившись заметных, но не выдающихся успехов и став тренером, воспитывают ребенка - чемпиона в своем виде спорта, пишет управление внутренней политики региона. Так получилось и в семье Прохоровых из Сандыктауского района Акмолинской области.

Тренер-преподаватель высшей категории Сандыктауской ДЮСШ, старший тренер Акмолинского региона Сергей Прохоров стал заниматься гиревым спортом с 1986 года. Продолжил занятия и в годы службы в Советской Армии.

Гиревой спорт придавал силу и уверенность при различных жизненных обстоятельствах. Затем принимал участие в районных, областных соревнованиях, занимал призовые места", - делится Сергей Владимирович.

С 2006 года стал работать тренером в детско-юношеской спортивной школе Сандыктауского района.

Вначале было непросто, но для достижения цели мы шли шаг за шагом, постепенно стали появляться перворазрядники, кандидаты в мастера спорта Республики Казахстан, потом уже и мастера спорта РК", - рассказывает спикер.

Его сын Владимир также спортсмен - мастер спорта РК по гиревому спорту и армрестлингу.

В 2016 году Владимир стал чемпионом Казахстана среди молодежи по гиревому спорту. В этом же году стал обладателем Кубка РК по армрестлингу. Серебряный призер чемпионата мира.

Сейчас вместе с отцом Владимир работает тренером-преподавателем по гиревому спорту в Сандыктауской ДЮСШ.

Воспитывает сына Мирослава (4 года).

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