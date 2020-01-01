Восточный гороскоп на 2020 год Белой Металлической Крысы

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Год Белой Металлической Крысы, начнётся в 2020 году 25 января. Белая Металлическая Крыса, согласно восточному гороскопу, в 2020 году внесет глубокие перемены в каждую из сфер человеческой жизни. И хотя эти перемены могут стать позитивными, на представителей всех знаков пяти стихий восточного гороскопа будут действовать такие факторы, как скрупулезность, ум и хитрость, так как именно такие характеристики присущи покровительнице 2020 года - Металлической Крысе. Однако каждый человек, который хочет внести в свою жизнь новизну, возможно, даже полностью изменить уклад своей жизни, получит в этом периоде немало интересных предложений и возможностей.

В 2020 году старайтесь как можно больше времени уделять себе, семье, налаживанию тесных связей с коллегами на работе, а также заботьтесь о своем здоровье. Не стоит забывать о саморазвитии, читайте, смотрите интересные передачи, общайтесь с умными людьми.

Восточный гороскоп на 2020 год не советует строить какие-либо глобальные планы, лучше закончить уже начатые дела.

Гороскоп на 2020 год для Свиньи (Кабана)

Посторонними делами на работе лучше не заниматься: шеф примет это за лень и неуважение к своей персоне. Если вам действительно скучно, подойдите более творчески к своим обязанностям. Не бойтесь предлагать новые идеи - вас непременно услышат и поддержат. Свиньи-Кабаны-руководители в 2020 году вполне могут изменить мир, только начать следует с себя. Покажите подчиненным на личном примере, как надо работать. Безработным Свиньям-Кабанам нужно обратить внимание на предложение, которое поступит уже в конце января, - возможно, это именно то, чем вам хотелось бы заниматься. Если вы будете достаточно активны, то никаких материальных затруднений до конца года вас не ожидает.

Работа работой, но и о семье забывать не стоит. Уделяйте больше внимания детям, пересмотрите совместный досуг. Предложите домашним необычно проводить выходные - они будут за это благодарны. Не скупитесь на комплименты второй половинке: от этого у нее вырастут крылья! Одинокие Свиньи-Кабаны в начале лета встретят необычного во многих отношениях человека. Не бросайтесь в омут с головой. Возможно, он не тот, за кого себя выдает. Подождите до осени. Более серьезные отношения могут начаться именно тогда.

На протяжении всего года тщательно следите за здоровьем. Постарайтесь не нервничать, а если избежать стресса не удастся, сходите к психологу или пропейте курс успокоительных препаратов. Думайте о себе, а не о том, что скажут другие. Залог хорошего самочувствия - высокая физическая активность. Пусть войдут в привычку ежедневная пробежка или занятия в спортзале. Виртуальному общению предпочитайте живое - энергии от этого поприбавится.

Гороскоп на 2020 год для Собаки

На работе в 2020 году будут мир и покой. Единственный конфликт, который может возникнуть в октябре - ноябре из-за недопонимания с начальством, разрешится сам собой. Финансы не умножатся, зато в ваш дом войдет такое понятие, как стабильность, если вы не совершите какую-нибудь безумную крупную сделку. Подумайте трижды перед тем, как покупать новый дом или вкладывать средства в свое дело (2020 год - не самое подходящее для этого время). А еще не гонитесь за легкими деньгами. Предложение от коллеги или друга, которое покажется очень заманчивым, станет большой обузой и не принесет прибыли. Только зря потратите силы и время.

Дома вас ждут небольшие разногласия с партнером. Не принимайте это близко к сердцу, обязательно выслушайте другую сторону и досчитайте до десяти, перед тем как отвечать. Попытайтесь чаще соглашаться с любимым человеком, поверьте - он тоже многим жертвует ради вас и вашего общего счастья. С детьми тоже следует вести себя сдержаннее, ведь они перенимают ваш пример. Собаки, которые еще не встретили любовь, год Крысы проведут в активном поиске. Вас ждет множество новых встреч. С выбором, как и с моментом первой близости, не торопитесь.

В летний период могут возникнуть головные боли - обязательно пройдите комплексное обследование, чтобы выяснить их причину. А еще берегите почки. Старайтесь больше времени проводить на природе и заниматься приятными делами в приятной компании. Если в жизни будет больше позитива, то и болезни отступят.

Гороскоп на 2020 год для Петуха

Ваши трудовые достижение впечатляют. Уже весной вы обгоните всех конкурентов. Но придется приложить усилия, чтобы удержаться на пьедестале почета - не расслабляйтесь! Впрочем, серьезные потери и проигрыши вас в любом случае не ждут. Финансовая поддержка, которую предложит дальний родственник, окажется очень кстати (и пусть гордость не помешает вам ее принять!). Возможно, вы захотите совершить крупную покупку. Будьте готовы, что не все поймут и одобрят ваш поступок.

С домочадцами в 2020 году лучше не ссориться, хотя это будет непросто: члены семьи то и дело станут высказывать свое мнение по поводу ваших необоснованных, на их взгляд, амбиций. Не спорьте и не доказывайте обратное - молча делайте свое дело. Цените время, проведенное с семьей, она - источник вашей энергии. У одиноких Петухов серьезные отношения в 2020 году завяжутся вряд ли, но от недостатка внимания со стороны противоположного пола страдать не придется. Люди, с которыми вы познакомитесь еще в начале года, станут в недалеком будущем хорошими друзьями. Вместе вам предстоит претворить в жизнь немало интересных задумок.

В год Белой Металлической Крысы следует обратить особое внимание на работу сердца. Переработки, стресс и постоянное напряжение могут привести к сбоям в его функционировании. Не игнорируйте первые "звоночки" и обязательно сходите к врачу. Тахикардия, частые боли в сердце, слабость - не те симптомы, на которые можно махнуть рукой. Берегите себя. Появится возможность съездить в санаторий - не отказывайтесь. Дела подождут.

Гороскоп на 2020 год для Обезьяны

Если вы собираетесь приобрести недвижимость, самый удачный период - начало весны. Вы найдете дом своей мечты, который подойдет вам по всем критериям. Возможно, правда, потратите больше, чем планировали. Но оно того стоит. Тем более что на работе вас ждет продвижение по карьерной лестнице или как минимум повышение зарплаты, Вам выразят благодарность за усердный труд и участие в делах компании. А вы, в свою очередь, не забудьте показать, как цените свою работу и людей, которые вас окружают. Отметьте свой успех с коллегами в непринужденной обстановке.

В семье в этом году возможно пополнение - если не у вас, то у ближайших родственников (ваших детей, племянников, братьев, сестер). Уделяйте больше внимания своим родителям. Они не рассказывают вам всего, что у них на душе. Первыми заведите откровенный разговор - Не торопите события, дайте избраннику больше свободы - и тогда все сложится удачно.

Единственным вашим огорчением в 2020 году может стать... лишний вес. Не увлекайтесь сладостями и фастфудом, иначе в ежедневной суете и не заметите, как наберете несколько нежелательных килограммов. Займитесь плаванием или фитнесом. Обратите внимание на здоровье суставов. Будьте предельно осторожны с экстремальными развлечениями: в 2020-м они для вас особенно опасны.

Гороскоп на 2020 год для Козы (Овцы)

Год Белой Металлической Крысы начнётся в 2020 году 25 января. Сразу после Нового года вас, вероятно, будут подгонять, перегружать срочными заданиями и просить выполнить чью-то работу. Умейте распознать, когда это действительно необходимо, а когда вами просто пытаются воспользоваться. Если станете помогать другим в ущерб своим обязанностям, рискуете получить замечание от руководства. Козы-Овцы-руководители должны умерить пыл и дать сотрудникам больше свободы - дела сразу пойдут в гору. В конце года ожидаются крупные финансовые бонусы, возможно, и повышение по службе. В апреле и сентябре появится хорошая возможность подзаработать, "продавая" собственные знания или умения. Например, вас попросят выступить с мастер-классом перед аудиторией и поделиться с нею профессиональными хитростями. Или вы решите делиться знаниями иностранного языка или математики с заинтересованной публикой. Вариантов реализовать себя много.

В личных делах в 2020 году вероятно некоторое напряжение. Зато примирения после ссор могут поднять ваши отношения на новый уровень. Возможно, вы решитесь на первого ребенка. А если у вас уже есть дети, то придется несладко: чада будут требовать от вас все больше и больше. Одиноким Козам-Овцам стоит приглядеться к человеку, который часто как будто случайно оказывается рядом, когда вам нужна помощь. Возможно, вы увидите в нем не только друга.

В конце весны вам прямо-таки прописан отдых. Возьмите отпуск и проведите неделю-две, занимаясь тем, что нравится. Большое внимание в 2020 году стоит уделить желудочно-кишечному тракту: возможно обострение давно запущенной болезни. Старайтесь питаться правильно и не злоупотребляйте алкоголем.

Гороскоп на 2020 год для Лошади

Перетруждаться в этом году вам не следует. Напротив, сбавьте темп работы. Перестаньте думать обо всех, кроме себя. Удивите коллег - попросите кого-нибудь подменить вас на один день и устройте себе самый потрясающий выходной. Сходите в ресторан, проведите день в тематическом парке или прыгните с парашютом. Новые впечатления поднимут жизненный тонус, и на следующий день вы сможете снова приняться за свершение трудовых подвигов! Не экономьте на себе: на вкусной еде, качественной одежде, обуви и т.п. В начале лета вас с большой долей вероятности ждет приятный бонус.

В любовных отношениях тоже стоит больше думать о себе и попросить-таки партнера о том, чего вам так давно хотелось. Ваш союз станет только крепче, если вы полностью откроетесь своей половинке. Лошадям, которые находятся в поиске любви, стоит немного расслабиться и, что называется, отпустить ситуацию. Когда вы перестанете думать о новых знакомствах, они начнут случаться с завидной регулярностью! Вы станете притягивать интересных людей и, весьма вероятно, даже встретите судьбу. В начале декабря поступит серьезное предложение, которое стоит рассмотреть.

2020 год хорош для того, чтобы заняться собой. Причем со всей серьезностью. Запишитесь в спортзал или начните ездить на работу на велосипеде, пройдите медосмотр. Курс массажа тоже станет отличным способом обновиться.

Гороскоп на 2020 год для Змеи

Итак, приток денежных средств у трудолюбивых Змей увеличится. С наибольшей вероятностью это произойдет в середине весны. Однако не соглашайтесь на авантюры, которые могут предложить знакомые. Возможно, лучшим вариантом будет инвестировать в недвижимость. Получив материальное поощрение на работе, не забывайте о том, что от вас и дальше ждут отличных результатов. А для этого понадобится пересмотреть свой график и расставить приоритеты.

В 2020 году обстановка в семье может стать напряженной. Обязательно выясните причину. Близкие могут побояться вам рассказать о проблемах: ведь вы же так заняты - зачем отвлекать?! Дайте понять, что на них у вас всегда найдется время. Направьте энергию на помощь тем, кого любите. В сентябре вас ожидают приятные вести от человека, с которым вы давно не виделись. Возможно, вы наладите некогда порванные связи. Для одиноких Змей этот период может оказаться новым витком любовных отношений.

Здоровье Змей не подведет: организм будет работать как часы. Возможно, секрет в разумном сочетании режима "работа - отдых" и вашего позитивного настроя. И все же не думайте, что злоупотребления могут сойти вам с рук. Не пускайтесь во все тяжкие и обязательно прислушивайтесь к организму, если почувствуете, что что-то не так. Особенно не затягивайте с визитом к врачу, если внезапно повысится давление. Профилактика - лучшее лечение.

Гороскоп на 2020 год для Дракона

Особых перемен на работе в год Белой Металлической Крысы не ожидается. Устанавливайте связи - новые деловые знакомства окажутся очень выгодными. В конце лета появится возможность узнать что-то новое, поехать на конференцию, семинар или в интересную командировку. Предпочтите этот вариант денежному бонусу, который будут предлагать. Деньги еще у вас будут - лучше потратить время на саморазвитие.

Семейные Драконы за свою непрактичность и некоторую рассеянность могут получить от домашних строгий выговор. Не обижайтесь: вам желают добра. На протяжении всего года уделяйте больше внимания второй половинке, устройте ей романтический вечер в разгар рабочей недели - и любые разногласия сойдут на нет. Драконы, ищущие любовь, в начале осени могут встретить человека, который покажется полной противоположностью того, кто является объектом поиска. Однако не поленитесь встретиться с ним еще раз: очень может быть, что вы измените свое мнение. Первое впечатление нередко бывает обманчивым!

Если вы будете периодически впадать в уныние, недалеко и до настоящих болезней. Не позволяйте стрессу портить вам настроение, не впитывайте обиды, как губка, иначе придется вместо отпуска ходить по врачам. Запишитесь на расслабляющие занятия - йогу, пилатес или тай-чи. Они не только лечат тело, но и помогают добиться душевного равновесия. Следите за рационом: минимизируйте употребление сладкого.

Гороскоп на 2020 год для Кота (Кролика)

Новые возможности поднимут ваш боевой дух. Очень может быть, что на работе предложат заниматься именно тем, о чем вы мечтали уже долгое время. Возможно, именно в связи с работой вам и придется поменять место жительства. Только не задирайте высоко голову, а то можете не заметить, что у вас под ногами. Деньги будут течь к вам рекой. Потратьте часть средств на тех, кто не может себе позволить столько, сколько вы. Вспомните о родителях или перечислите средства в благотворительный фонд.

В семье вероятно пополнение. В новом году ваш дом всегда будет полон гостей, ваша щедрость будет притягивать и друзей, и родственников. Правда, домочадцам ваше излишнее веселье не всегда придется по душе. Возможно, стоит иной раз собрать компанию в ресторане, а не подключать семью к мытью сотен чашек и тарелок. Летом одинокие Коты-Кролики могут встретить любовь всей своей жизни. Это может произойти на одной из тех самых организованных вами вечеринок, когда среди знакомых лиц вы заметите одно, от которого уже не сможете отвести взгляд. У вас будет ощущение, что вы знаете этого человека всю свою жизнь.

Со здоровьем в 2020 году нужно быть аккуратнее. Особое внимание следует уделить щитовидной и поджелудочной железам. Возможно, те неприятные ощущения, которые вы замечаете в последнее время, связаны именно с их неправильной работой. Скорее всего, все закончится рекомендациями вести правильный образ жизни и наблюдаться у врача. Но затягивать с визитом к нему не стоит!

Гороскоп на 2020 год для Тигра

Руководство или коллеги могут выражать недовольство качеством вашей работы. Проанализируйте, что мешает вам работать лучше, и сообщите об этом начальству. Оно пойдет навстречу и, например, позволит вам уйти во внеочередной отпуск (если вы устали) или работать дома. Значительного улучшения материального положения в 2020 году, скорее всего, не будет. Но это касается только тех, кто ждет манны небесной. Тигры-руководители и творческие работники могут постараться это изменить. Самые большие возможности совершить прорыв в карьере предоставит осень. Если вы мечтаете сменить место работы, то в сентябре или октябре наверняка узнаете об интересной вакансии. Не медлите с записью на собеседование! Претендентов будет много.

Семейным Тиграм захочется, чтобы их чаще хвалили и поддерживали. Если хвалебных од не последует, обидятся, и надолго. Дорогие Тигры, не забывайте, что другим людям хочется того же самого! Сделайте шаг навстречу любимому человеку. Не придирайтесь к нему и детям, не учите их жизни. Тиграм, которые находятся в поиске второй половины, повезет в конце года. Первые снежинки сблизят вас с человеком, который давно добивается вашего внимания. Не отталкивайте его и дайте шанс - ему и себе.

Берегите горло. Не запускайте первые признаки простуды, иначе не миновать осложнений. Займитесь профилактикой простудных заболеваний. Очень помогут закаливание и сбалансированный рацион.

Гороскоп на 2020 год для Быка

Финансовое положение в 2020 году будет меняться со скоростью света. Нестабильными периодами станут весна и начало лета. Возможно, вы смените работу, возможно, и не одну. Главное - не ссорьтесь с окружающими из-за пустяков, ведь старые связи часто оказываются полезными. Давние знакомые могут предложить вернуться на одно из ваших первых мест работы. Не отказывайте сразу, хорошенько подумайте над этим предложением - с вашим опытом там вы сможете быстро продвинуться по службе и претендовать на высокую заработную плату.

Некоторым Быкам будет некомфортно дома - из-за собственного поведения. Не бросайтесь на всех, кто попадется под руку. Выберите противоположную тактику: поезжайте с семьей в отпуск в экзотическое место, отвлекитесь от проблем на работе. Если ваши отношения далеки от идеала, не принимайте поспешно роковое решение. На все посмотреть по-новому поможет экстремальное развлечение. Вы сможете выбросить адреналин и освободить место для положительных эмоций. В конце лета одинокие Быки могут встретить сразу двух интересных людей, к которым вспыхнут романтические чувства. Не затягивайте с выбором. Иначе получится так, как в пословице: "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь".

В плане здоровья год Белой Металлической Крысы будет непростым. На вас то и дело станут "нападать" мелкие неприятности, но не зацикливайтесь на этом, не причисляйте себя к тяжелобольным. Все будет заканчиваться так же быстро, как и начинаться. Летом велик риск отравления: тщательно следите за качеством употребляемых продуктов.

Гороскоп на 2020 год для Крысы

В начале года, вероятно, придется расстаться с довольно крупной суммой. Однако все будет не зря. Особенно, если вы вложите эти деньги в себя и свое дело. Наемным работникам стоит самим попросить продвижения или повышения зарплаты. Часто начальство просто не успевает за всем уследить. Напомните ему о себе - вам, скорее всего, пойдут навстречу. В середине года вы сможете себе позволить то, в чем так долго себе отказывали. Например, купить новый автомобиль. В конце 2020 года вероятны интересные деловые предложения от бывших коллег или партнеров. Рассмотрите их - согласившись, вы, скорее всего, сумеете прилично заработать, не прилагая при этом больших усилий.

Семейным представителям знака весь год будет уютно и тепло. Домашние окружат заботой и окажут всестороннюю поддержку. Отплатите им тем же. Возможно, вам стоит внимательней прислушаться к желаниям детей. Запишите чад в музыкальную школу или спортивную секцию. Это лучшие инвестиции. Крысам, которых дома пока что никто не ждет, повезет в любовном плане. Возможно, вам даже придется выбирать. Обратите внимание на того, с кем вы можете быть самим собой, - это и будет идеальный выбор.

Если не будете сильно переживать из-за пустяков, займетесь спортом, будете смотреть на мир позитивно, то избежите серьезных проблем со здоровьем. Берегите органы чувств. В остальном, кроме банальных простуд, которые, как ни странно, могут напасть на вас в теплое время года, ничего страшного не предвидится.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства