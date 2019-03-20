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Временно исполняющая обязанности директора РГП "Хозяйственное управление МИД РК" подозревается в растрате бюджетных средств

19.03.2019, 14:01 7696
Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности директора РГП "Хозяйственное управление Министерства иностранных дел Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
"Должностное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в сумме 783 тыс. тенге, путем незаконного перечисления их на счет гражданского супруга без фактически выполненных работ по оказанию консультативных услуг", - сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова.
 
По данному факту продолжается расследование.
 

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