Временное ухудшение сигнала спутникового телевещания могут вскоре испытать казахстанцы

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Временное ухудшение качества сигнала спутникового телевещания ожидается в Казахстане в конце февраля - начале марта, передает Kazakhstan Today.

С 26 февраля по 7 марта 2019 года возможно ухудшение качества каналов связи и вещания. Республиканский центр космической связи сообщил, что в указанный период ожидается весенняя солнечная интерференция", - указано на сайте компании "Казтелерадио".

В сообщении отмечено, что в глобальном масштабе солнечная интерференция проявляет себя два раза в год в течение 3,5 недели. Весной интерференция затрагивает сначала наземные станции в северном полушарии, переходит к экваториальным, а затем переходит к станциям южного полушария. Осенью всё повторяется в обратном направлении.

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