Все больше молодых казахстанцев торгуют наркотиками

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 декабря на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром 8 декабря на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на севере, на западе области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, на западе области 17-22 метра в секунду.

Днем 8 декабря, сутки 9-10 декабря в центре Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер 15-20 метров в секунду.

8 декабря на северо-западе, в центре, на востоке Акмолинской области ожидается туман.

8 декабря на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

Ночью 8 декабря на севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

8 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 8 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. В северной половине области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, в северной части области 15-20 метров в секунду.

8 декабря в Нур-Султане временами туман.

8 декабря на востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на севере и востоке области туман.

8 декабря на севере Костанайской области ожидается туман.