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Все больше молодых казахстанцев торгуют наркотиками

07.12.2021, 18:44 210763
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Все больше молодых казахстанцев находят легкий заработок путем продажи наркотиков в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Еженедельно волонтеры по всей стране закрашивают на фасадах зданий, в подъездах десятки граффити с наркорекламой, сообщил исполнительный директор фонда "Будущее без наркотиков" Конгресса молодежи Жандос Актаев на брифинге в пресс-центре Sputnik Казахстан
 

У нас есть региональные штабы почти во всех регионах Казахстана, которые занимаются закраской рекламы по продаже наркотиков. Нередко вы могли заметить на фасадах зданий, инфраструктурных объектах, в подъездах разного рода граффити, QR-коды, наклейки, которые так или иначе ведут на ресурсы по продаже наркотиков. В основном это Telegram-каналы либо сайты в даркнете. Наши бойцы закрашивают такую рекламу", - рассказал Актаев.

 
В целом только в Нур-Султане в этом году волонтерами было закрашено более 200 запрещенных граффити. Кроме того, участники фонда "Будущее без наркотиков" помогли правоохранительным органам заблокировать три Telegram-канала.
 

Мы содействуем блокировке таких каналов. По официальным данным МВД, за этот год на территории Казахстана есть 400 telegram-каналов, которые распространяют синтетические наркотики. С гордостью отмечу, что наши бойцы приложили усилия к блокировке трех из них", - сообщил он.

 
Как сообщил Актаев, молодежь сегодня не только активно принимает запрещенные вещества, но и активно вовлекается в их продажу, поскольку это легкий заработок.
 

Однако не зря есть циничная шутка по этому поводу: "Работа легкая: два месяца работаешь, восемь лет отдыхаешь". И это правда. Потому что зачастую telegram-каналы и магазины, которые продают такие вещества, сначала завлекают молодежь, но после того, как подсадят на наркотики, или человек становится не нужен, их сдают коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов. В итоге молодые люди оказывается в тюрьме", - отметил Актаев.

 

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В десяти областях объявили штормовое предупреждение

07.12.2021, 21:22 125956
В десяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 декабря на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 8 декабря на севере Мангистауской области ожидается туман. Днем на севере, на западе области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, на западе области 17-22 метра в секунду.
 
Днем 8 декабря, сутки 9-10 декабря в центре Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер 15-20 метров в секунду.
 
8 декабря на северо-западе, в центре, на востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
8 декабря на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 8 декабря на севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 8 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. В северной половине области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, в северной части области 15-20 метров в секунду.
 
8 декабря в Нур-Султане временами туман.
 
8 декабря на востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на севере и востоке области туман.
 
8 декабря на севере Костанайской области ожидается туман.
 

Минтруда не вносило изменения в правовые акты по порогу минимальной достаточности

07.12.2021, 17:20 234901
Минтруда не вносило изменения в правовые акты по порогу минимальной достаточности
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты РК прокомментировали изменение размера порогов минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство труда и социальной защиты населения РК не вносило никаких изменений ни в действующее законодательство, ни в нормативные правовые акты, связанные с размерами порогов минимальной достаточности (далее – ПМД) пенсионных накоплений, установленными на 2022 год. Все расчеты производились Единым накопительным пенсионным фондом", - сообщили в ведомстве. 

 
В министерстве напомнили, что для обеспечения размера пенсий на уровне, рекомендованном Международной организацией труда (не ниже 40% от утраченного дохода), МТСЗН была разработана Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений (далее - Методика), которая включает такие показатели, как:
 
- годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;
 
- ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;
 
- ставка индексации размера минимальной пенсии;
 
- минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;
 
- размер прожиточного минимума с учетом индексации, для расчета базовой пенсии в минимальном размере;
 
- прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;
 
- начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.
 

Необходимо отметить, что изменение любого из вышеуказанных показателей автоматически приводит к перерасчету порога минимальной достаточности (далее ПМД)", - подчеркнули в Минтруда. 

 
В связи с этим МТСЗН еще до утверждения Методики неоднократно сообщало о том, что пороги достаточности будут ежегодно пересчитываться. 
 
в ведомстве также напомнили, что, в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", все расчеты ПМД производит ЕНПФ. Фонд также обязан осуществлять консультативную и разъяснительную работу о своей деятельности.
 

Соответственно, МТСЗН не обладает компетенцией, а также не может располагать сведениями, позволяющими как-либо подтвердить достоверность рассчитываемых ЕНПФ порогов минимальной достаточности", - резюмировали в министерстве. 

 
Ранее сообщалось, что ЕНПФ со следующего года изменит порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. Изменения вызвали раздражение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. 
 
Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов заявил, что в формуле, по которой повысили порог достаточности, много логических ошибок. 
 
В свою очередь в ЕНПФ заявили, что будут ежегодно пересматривать порог достаточности для досрочного снятия пенсионных. 

Между тем, стало известно, что после заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.  
 

Депутата возмутило новое назначение проштрафившегося чиновника

07.12.2021, 16:35 191377
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Депутат мажилиса Наталья Дементьева возмутилась назначением на новую должность экс-руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Айдара Беркимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению Дементьевой, чиновник провалил работу на прежней должности, а теперь вернулся, несмотря на "коррупционные риски". Депутат также посетовала, что Беркимбаев назначил своего водителя главой одного из отделов и провалил подготовку к отопительному сезону, сообщает orda.kz
 

Слабая работа Беркимбаева по подготовке к отопительному сезону привела к митингу жителей ЖК "Восточка" из-за отсутствия тепла в квартирах. Кроме того, Беркимбаев уволил начальника антикоррупционного сектора данного ТОО и назначил на эту должность своего водителя", - сказала Дементьева на республиканском общественном совете по противодействию коррупции при правящей партии Nur Otan. 

 
По итогам заседания руководству Алматы рекомендовано принять необходимые меры по устранению недостатков, выявленных рабочей группой Совета.
 

Беркимбаев был начальником отдела в АО "Алматинские электрические станции" с 2014 года. В октябре 2018 года занял пост руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области и ровно через год, в октябре 2019 года, был назначен гендиректором ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". В этой должности Беркимбаев проходил по делу о причинении имущественного ущерба в 2020 году. В отношении чиновника проводили расследование по факту хищения более 630 млн тенге, которые выделялись по госпрограмме. Официальной информации о статусе, в котором проходит по делу Беркимбаев, не сообщалось. Детали дела не сообщаются", - пишет сайт.

 
В октябре 2020 год чиновника вновь утвердили на позицию руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.
 
В феврале 2021 года департамент экономических расследований Алматы направил представление на имя заместителя акима Алматы о принятии мер дисциплинарного характера, вплоть до освобождения от занимаемой должности Беркимбаева.
 
Антикоррупционный совет при партии Nur Otan в июне 2021 года предлагал исключить Беркимбаева из партии.
 

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