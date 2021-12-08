Все больше молодых казахстанцев торгуют наркотиками

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Все больше молодых казахстанцев находят легкий заработок путем продажи наркотиков в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Еженедельно волонтеры по всей стране закрашивают на фасадах зданий, в подъездах десятки граффити с наркорекламой, сообщил исполнительный директор фонда "Будущее без наркотиков" Конгресса молодежи Жандос Актаев на брифинге в пресс-центре Sputnik Казахстан.
У нас есть региональные штабы почти во всех регионах Казахстана, которые занимаются закраской рекламы по продаже наркотиков. Нередко вы могли заметить на фасадах зданий, инфраструктурных объектах, в подъездах разного рода граффити, QR-коды, наклейки, которые так или иначе ведут на ресурсы по продаже наркотиков. В основном это Telegram-каналы либо сайты в даркнете. Наши бойцы закрашивают такую рекламу", - рассказал Актаев.
В целом только в Нур-Султане в этом году волонтерами было закрашено более 200 запрещенных граффити. Кроме того, участники фонда "Будущее без наркотиков" помогли правоохранительным органам заблокировать три Telegram-канала.
Мы содействуем блокировке таких каналов. По официальным данным МВД, за этот год на территории Казахстана есть 400 telegram-каналов, которые распространяют синтетические наркотики. С гордостью отмечу, что наши бойцы приложили усилия к блокировке трех из них", - сообщил он.
Как сообщил Актаев, молодежь сегодня не только активно принимает запрещенные вещества, но и активно вовлекается в их продажу, поскольку это легкий заработок.
Однако не зря есть циничная шутка по этому поводу: "Работа легкая: два месяца работаешь, восемь лет отдыхаешь". И это правда. Потому что зачастую telegram-каналы и магазины, которые продают такие вещества, сначала завлекают молодежь, но после того, как подсадят на наркотики, или человек становится не нужен, их сдают коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов. В итоге молодые люди оказывается в тюрьме", - отметил Актаев.