Все детсады Алматы проверят на соответствие стандартам образования

Члены комиссии проверят соответствие стандартам качества условий в дошкольных организациях и работу сотрудников детских садов.
В детских садах должно быть безопасно на 100%. Случаи, произошедшие в эти дни в двух дошкольных организациях города Алматы, недопустимы. Детские сады находятся в подчинении акиматов, при этом в подавляющем большинстве случаи нарушения фиксируются в частных детсадах. Но безопасность необходимо обеспечить вне зависимости от формы собственности и подчинённости. К сожалению, до сентября этого года механизмов госконтроля за деятельностью дошкольных организаций вообще не было. Детские сады, в отличие от всех других организаций образования, освобождены от лицензирования, открываются посредством уведомления и ранее были освобождены от госконтроля и аттестации. И только в этом году нам удалось законодательно ввести институт государственной проверки всех детских садов. Было много возмущения в связи с этим. Но когда речь идет о детях, компромиссов быть не должно. Первые результаты уже показали необходимость таких проверок. В начале декабря мы сообщали, что из проверенных нами детских садов почти 80% не прошли госаттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Вот поэтому мы и ввели этот инструмент контроля. Мы также усилим требования к размещению госзаказа в частных садах, к квалификации воспитателей и вопросам безопасности. Также будет введено требование о независимой проверке квалификации тех, кто впервые приступает к педагогической работе в школах и детских садах. Учитывая, что детские сады законодательно находятся в ведении акиматов, мы неоднократно отмечали, что работу дошкольных организаций необходимо взять на особый контроль. В противном случае последствия будут плачевными. Помещения для каждой группы должны быть обеспечены видеокамерами. Вопрос подбора кадров, которые будут работать с детьми, также крайне важен", - отметила председатель комитета Гульзат Кобенова.
Напомним, вчера в департаменте полиции Алматы подтвердили, что воспитатель детского сада из ролика с избиением детей покончила жизнь самоубийством.
Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором воспитательница детского сада жестоко обходится с детьми. На кадрах видно, как сначала она ударила по лицу и голове девочку, затем, проходя по ряду, била детей скалкой, а одну из воспитанниц рванула за волосы.