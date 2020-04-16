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Все сотрудники службы скорой помощи получат надбавку в Мангистауской области

15.04.2020, 22:01 7939
Актау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Все сотрудники службы скорой помощи получат надбавку в Мангистауской области, сообщили в пресс-службе областного акимата, передает Kazakhstan Today.
 
По решению акима Мангистауской области Серикбая Трумова все 633 работника службы скорой помощи региона получат надбавку в размере двух окладов. На эти цели из местного бюджета выделено 78 миллионов тенге. 
 
Отмечается, что эти средства предоставляются в равной степени всем работникам службы скорой помощи, независимо от того, получили ли они ранее надбавки из республиканского бюджета. 
 

Весь персонал службы скорой помощи, в том числе и водители, которые работают круглосуточно, проделывают большую работу по борьбе с опасным вирусом. Я благодарю сотрудников здравоохранения от имени жителей региона", - сказал аким Мангистауской области Серикбай Трумов. 

 
В настоящее время в регионе в борьбе с коронавирусной инфекцией участвуют 46 бригад службы скорой помощи. В целом в Мангистауской области трудятся около шести тысяч медицинских работников.
 

Стоит отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул героический труд всех медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, и поручил осуществить вовремя все положенные им дополнительные выплаты. В поручении президента говорится, что выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом", - напомнили в пресс-службе.

 
К настоящему времени в Мангистауской области выявлено 11 заболевших коронавирусом, один человек выздоровел. 
 
По последним данным, в стране подтверждено 1290 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 240 человек выздоровели, 16 скончались.
 

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